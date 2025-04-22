Українці все частіше сплачують за товари картками. Чи свідчить це про масову відмову від готівки і чому громадяни за роки війни збільшили кількість відкритих рахунків до 71,35 млн грн. Фокус з'ясував.

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В Україні зросла кількість безготівкових розрахунків проти оплати готівкою. За останні три роки кількість відкритих карток в українських банках зросла з 56,4 млн грн до 71,35 млн грн. Це свідчить про те, що одна людина в середньому має два карткових рахунки. Фінансовий аналітик пояснив Фокусу причини такого зростання.

Безготівкові розрахунки: про що свідчить зростання кількості платіжних карток

За даними Національного банку України, понад 185 млн рахунків у банках відкрито станом на початок 2025 року. 502 тис. рахунків відкрито у небанківських надавачах платіжних послуг. За даними банків і фінкомпаній, загалом рахунки мають 80,3 млн фізичних та 3,4 юридичних осіб, з них 2,4 млн — ФОП.

В Україні зросла кількість безготівкових розрахунків Фото: Unsplash

Загалом фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які відкрили в них рахунки, є майже 84 млн, що на 2% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2024 — 82 млн осіб). Кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 4% порівняно з попереднім роком — до 193 млн (станом на 01.01.2024 — 185 млн). При цьому переважна більшість рахунків фізичних осіб є поточними (166,2 млн), ще 19,5 млн — вкладні.

"Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки", — зазначається у повідомленні НБУ.

Водночас зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно: 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 89,15% суб’єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб).

Зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно: 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 89,15% суб’єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб)

У коментарі Фокусу фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин прокоментував ситуацію із безготівковими розрахунками в Україні, припустивши, що зростання кількості платіжних карток може бути пов'язане із регуляторними обмеженнями у розмірі 150 тис грн. на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками.

"Для більш потрібних об'ємних переказів відкривали додаткові картки в інших банках. Таким чином, даючи можливість аккумулювати потрібну суму на різних рахунках. Проте це лише гипотеза. Я б не сказав, що ми тут маємо дуже сильний аптренд активності населення, торгівлі чи активності банків щодо пропозицій своїх послуг, які дійсно змінюють картину світу і показують реальне зростання діючих карток", — додав Андрій Шевчишин.

Також, за словами експерта, зростання кількості карток може бути пов'язано із міграцією — виїздом українців за кордон.

"Але не думаю, що це така домінантна частина. Можливо, кількість платежів і зросла, проте для цього не потрібні саме "живі" картки. Ймовірно, все ж це пов'язано з дропами, з якими якраз і боролися. Для цього і потрібні були картки", — додав Шевчишин.

Відмова від готівки може бути пов'язана із міграцією українців Фото: minfin.com.ua

Скільки тепер можна переказувати з картки на картку

Станом на квітень 2025 року українці можуть переказувати з картки на картку суми понад 150 тис. грн на місяць. Як Фокус писав раніше, від 1 квітня 2025-го НБУ скасував ліміт на перекази між картками.

Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб.

Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб

Водночас, поки діяли регуляторні обмеження, в Україні було ухвалено низку нововведень, зокрема:

ухвалили і запровадили закон, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

розробили та підписали за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків та надавачі платіжних послуг.

Згідно із Меморандумом, надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого в банку ризик-орієнтованого підходу

Тож, як тепер здійснюватиметься контроль за коштами громадян?

Згідно із Меморандумом, надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого в банку ризик-орієнтованого підходу. Тож тепер банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови НБУ від 24.02.2022 №18.

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Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки мають встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції для клієнтів "високого" рівня ризику (ліміт — до 50 тис. грн/міс), а також для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації.

від 01.02.2025 – в сумі до 150 тис. грн/міс;

від 01.06.2025 – в сумі до 100 тис. грн/міс.

При цьому не йдеться про операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, чим відрізняється IBAN-переказ від звичайного переказу за номером картки та чи потрібно відправникам і одержувачам коштів платити податки.