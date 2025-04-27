В Україні може з'явитися "чорний список" клієнтів банків: НБУ готує законопроєкт

Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.

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Завдяки таким клієнтам банків шахраї можуть виводити вкрадені кошти, розповів в інтерв'ю виданню "NV Бізнес" заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

До реєстру потраплять особи, які продавали персональні дані або надавали банківські картки для різних схем. Також туди потраплять суб'єкти господарювання, у яких встановили факти міскодингу (практика неправильного класифікування фінансових транзакцій або використання неправильних кодів у банківській системі, — ред.).

Розпорядником реєстру буде НБУ, а обов'язки з його наповнення лежать на постачальниках платіжних послуг і банках.

Заплановані заходи обмежать фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але не виключать із фінансової системи. Їм заборонять переказувати гроші понад певні ліміти.

"Проблема стосується не тільки людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що впливають на майбутню кар'єру", — розповів чиновник.

Нагадаємо, український уряд підтримав законопроєкт щодо виконання вимог Євросоюзу для приєднання до системи європлатежів. Один із важливих заходів — створення реєстру рахунків і банківських сейфів.

Фокус уже писав, що українці за час великої війни стали частіше розплачуватися банківськими картами і збільшили кількість відкритих рахунків до 71,35 млн гривень.