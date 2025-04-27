В Україні може з'явитися "чорний список" клієнтів банків: НБУ готує законопроєкт
Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.
Завдяки таким клієнтам банків шахраї можуть виводити вкрадені кошти, розповів в інтерв'ю виданню "NV Бізнес" заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.
До реєстру потраплять особи, які продавали персональні дані або надавали банківські картки для різних схем. Також туди потраплять суб'єкти господарювання, у яких встановили факти міскодингу (практика неправильного класифікування фінансових транзакцій або використання неправильних кодів у банківській системі, — ред.).
Розпорядником реєстру буде НБУ, а обов'язки з його наповнення лежать на постачальниках платіжних послуг і банках.
Заплановані заходи обмежать фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але не виключать із фінансової системи. Їм заборонять переказувати гроші понад певні ліміти.
"Проблема стосується не тільки людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що впливають на майбутню кар'єру", — розповів чиновник.
Нагадаємо, український уряд підтримав законопроєкт щодо виконання вимог Євросоюзу для приєднання до системи європлатежів. Один із важливих заходів — створення реєстру рахунків і банківських сейфів.
Фокус уже писав, що українці за час великої війни стали частіше розплачуватися банківськими картами і збільшили кількість відкритих рахунків до 71,35 млн гривень.