В Украине создают базу счетов и сейфов физических лиц. И налоговая будет вести реестр всех счетов. Фокус выяснил, какую информацию о счетах и сейфах граждан внесут в него, а какие оставят без внимания.

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Правительство одобрило законопроект по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей (SEPA), сообщает Министерство финансов. Проектом закона предусмотрен целый ряд мер, одна из которых — создание реестра счетов и банковских сейфов, в который будут вноситься сведения о гражданах. Итак, какая именно информация будет попадать в налоговую и чем это грозит гражданам? Фокус получил разъяснения юристов.

Банковская тайна под угрозой: будет ли налоговая вести реестр всех счетов

В рамках "гармонизации украинского законодательства с правом ЕС в области предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма, что является необходимым условием для подачи заявки на присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)" в Украине создадут Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет содержать сведения о дате открытия/закрытия счетов, IBAN, ФИО владельца, данные о финансовом учреждении, а также информацию о договорах на аренду сейфов.

При этом перечень не будет содержать данных об остатках средств или содержимом сейфов и не предусматривает ограничений на финансовые операции граждан.

Налоговая получит полную картину наличия счетов и сейфов у граждан

В Минфине отметили, что присоединение к SEPA обеспечит возможность осуществления переводов в евро между Украиной и европейскими странами по единым правилам, без дополнительных комиссий и с высокой скоростью обработки.

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Такая инициатива власти вызвала оживленное обсуждение в обществе. Неудивительно, ведь затрагивает вопросы банковской тайны, безопасности данных и финансового контроля, считает управляющий партнер Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.

ГНС получит полную картину наличия счетов и сейфов у граждан, что частично открывает банковскую тайну

"Правительство уверяет, что реестр не будет содержать информации об остатках на счетах, движении средств или содержимом сейфов. Банки, небанковские финансовые учреждения и эмитенты электронных денег будут обязаны передавать Государственной налоговой службе (ГНС) данные об открытии и закрытии счетов и сейфов. Доступ к реестру будут иметь только определенные органы (правоохранители, финансовый мониторинг) по четко регламентированному порядку", — отмечает юрист Александр Курявый.

В то же время, по его словам, как показывает практика, это означает, что передача налоговикам информации состоится. Государственная налоговая служба получит полную картину наличия счетов и сейфов у граждан, что частично открывает банковскую тайну.

Налоговая будет вести новый реестр, где будут включать все счета и банковские сейфы граждан Фото: pexels.com

Несет ли реестр потенциальные угрозы для приватности и безопасности украинцев

Кроме частичного нарушения банковской тайны реестр банковских счетов облегчит ГНС выявление "забытых" или незадекларированных средств, что может привести к проверкам источников доходов.

"Например, если налоговая обнаружит счет, открытый за границей, это может стать основанием для запроса объяснений", — комментирует эксперт.

Это особенно актуально для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые могут столкнуться с проверками относительно использования личных счетов для бизнеса.

Кроме частичного нарушения банковской тайны реестр банковских счетов облегчит ГНС выявление "забытых" или незадекларированных средств, что может привести к проверкам источников доходов

Также не следует забывать о такой опции, как общественное недоверие. Согласно соцопросу, который в марте 2025 года представил Центр Разумков, 62% украинцев выражают недоверие к государственным институтам по защите персональных данных.

"Представители банковского сектора, в частности Ассоциация украинских банков, уже выразили обеспокоенность, что реестр может подтолкнуть граждан к использованию наличных или криптовалют, что усложнит официальные финансовые операции", — добавляет Александр Курявый.

В то же время руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк пока не видит много рисков в новом реестре.

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"С первого взгляда функционирование этого реестра не создает для граждан каких-то особых рисков. Фактически, налоговая получает информацию о счетах более широкого круга лиц и в несколько большем объеме, но — не о балансе и движении средств по таким счетам (тогда бы это означало отсутствие банковской тайны как таковой). Сейчас банки и так передают информацию в налоговую об открытии счетов физическим лицами, если последние являются самозанятыми лицами/предпринимателями (речь идет не только о предпринимательских счетах)", — пояснил Иван Маринюк в комментарии Фокусу.

Он напомнил, что данная информация отображается в Электронном кабинете налогоплательщика в разделе "Учетные данные плательщика", где и содержатся данные обо всех счетах лица, открытых в банках и других финансовых учреждениях (текущие, депозитные, кредитные и т.д.).

Реестр банковских счетов облегчит ГНС выявление незадекларированных средств Фото: УНИАН

Напомним, что законопроект, который приняли в правительстве, предусматривает:

установление обязанности для НБУ, банков, других финучреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять налоговикам сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физлиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;

создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или подобных правовых образований также под администрированием ГНС.

усовершенствование верификации конечных бенефициаров юридических лиц и введение санкций за нарушение подачи соответствующей информации в Единый государственный реестр.

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введение эффективных санкций за нарушение требований финансового мониторинга, которые будут соответствовать нормам ЕС.

запуск механизма обличителей в сфере финмониторинга и обеспечение их защиты.

расширение перечня субъектов первичного финмониторинга, в частности — на доверительных собственников трастов и торговцев культурными ценностями, если операции превышают 400 тыс. грн.

предотвращение доступа к управлению финмониторинговыми структурами лицам с судимостью или их сообщникам.

Как Фокус писал ранее, украинцы открывают все больше платежных карт. За три года граждане увеличили количество открытых счетов до 71,35 млн грн.