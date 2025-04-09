Налоговая усиливает проверки: кто из украинцев в зоне наибольшего риска

Контролирующие органы могут проводить как камеральные, так и внеплановые проверки предприятий. Налоговая служба регулярно проверяет деятельность крупных, средних и малых компаний, включая индивидуальных предпринимателей. Под проверку может попасть любой ФЛП, особенно при наличии весомых оснований.

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Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Мораторий на проверки уже не действует, поэтому контролирующие органы вправе проводить как дистанционные (камеральные и документальные), так и выездные (фактические и по месту ведения деятельности) проверки.

Даже предприниматели, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, могут подлежать проверке при наличии соответствующих оснований:

после получения обращения от самого налогоплательщика;

на основании возражений, поданных по предыдущей проверке;

компания подала заявку на бюджетное возмещение НДС;

имеются сведения, что плательщик нарушил валютное законодательство и правила расчетов по экспортно-импортным операциям;

контрагент предпринимателя пожаловался в Государственную налоговую службу относительно несвоевременной регистрации НДС-накладной;

плательщик не подал своевременно отчетность по трансфертному ценообразованию (ТЦО).

Все основания для проверок указаны в статье 78 и разделе ХХ Налогового кодекса Украины. Фактические проверки запрещены в случае, если бизнес расположен на территории, находящейся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Однако это правило не распространяется на производителей подакцизной продукции, организаторов азартных игр и пункты обмена валюты.

На официальном сайте ГНС указано, что проверки назначаются в зависимости от уровня риска, присвоенного конкретному налогоплательщику. Эти критерии определены в постановлении Министерства финансов №524 от 2 июня 2015 года. Для ФЛП и юридических лиц с высоким уровнем риска проверки проводятся ежегодно.

К основным критериям, определяющим высокий риск, относятся:

отношения с контрагентами, которые ликвидированы или признаны банкротами, если сумма операций превышает 100 000 грн;

уклонение от уплаты налогов;

связи с плательщиками, которые имеют признаки фиктивности;

декларирование отрицательного финансового результата от операционной деятельности;

реализация продукции ниже себестоимости;

большой рост кредиторской задолженности в течение двух лет при одновременном увеличении запасов;

операционные расходы превышают сумму материальных и расходов на оплату труда.

Чтобы избежать попадания в группу высокого риска, предпринимателям необходимо тщательно выбирать контрагентов, не связываться с поставщиками, которые имеют сомнительное налоговое прошлое, контролировать ключевые финансовые индикаторы, вовремя выплачивать зарплату/подавать декларации и т.д.

Ранее народный депутат Нина Южанина рассказывала, что налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами, — даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX или социальные сети. Эти правила вступили в силу в Украине с 1 марта 2025 года.

В Государственной налоговой службе отреагировали на сообщение, назвав его фейком. Там добавили, что украинцы могут не беспокоиться о штрафах налоговой, если продают личные вещи через интернет-порталы электронной коммерции.