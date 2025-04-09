Податкова посилює перевірки: хто з українців у зоні найбільшого ризику

Контролюючі органи можуть проводити як камеральні, так і позапланові перевірки підприємств. Податкова служба регулярно перевіряє діяльність великих, середніх і малих компаній, включаючи індивідуальних підприємців. Під перевірку може потрапити будь-який ФОП, особливо за наявності вагомих підстав.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Мораторій на перевірки вже не діє, тож контролюючі органи мають право проводити як дистанційні (камеральні та документальні), так і виїзні (фактичні та за місцем ведення діяльності) перевірки.

Навіть підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, можуть підлягати перевірці за наявності відповідних підстав:

після отримання звернення від самого платника податків;

на підставі заперечень, поданих за попередньою перевіркою;

компанія подала заявку на бюджетне відшкодування ПДВ;

є відомості, що платник порушив валютне законодавство та правила розрахунків за експортно-імпортними операціями;

контрагент підприємця поскаржився до Державної податкової служби щодо несвоєчасної реєстрації ПДВ-накладної;

платник не подав своєчасно звітність з трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

Усі підстави для перевірок зазначені в статті 78 і розділі ХХ Податкового кодексу України. Фактичні перевірки заборонені в разі, якщо бізнес розташований на території, що перебуває під окупацією або в зоні активних бойових дій. Однак це правило не поширюється на виробників підакцизної продукції, організаторів азартних ігор і пункти обміну валюти.

На офіційному сайті ДПС зазначено, що перевірки призначаються залежно від рівня ризику, присвоєного конкретному платнику податків. Ці критерії визначено в постанові Міністерства фінансів №524 від 2 червня 2015 року. Для ФОП і юридичних осіб з високим рівнем ризику перевірки проводяться щорічно.

До основних критеріїв, що визначають високий ризик, належать:

відносини з контрагентами, які ліквідовані або визнані банкрутами, якщо сума операцій перевищує 100 000 грн;

ухилення від сплати податків;

зв'язки з платниками, які мають ознаки фіктивності;

декларування від'ємного фінансового результату від операційної діяльності;

реалізація продукції нижче собівартості;

велике зростання кредиторської заборгованості протягом двох років при одночасному збільшенні запасів;

операційні витрати перевищують суму матеріальних і витрат на оплату праці.

Щоб уникнути потрапляння до групи високого ризику, підприємцям необхідно ретельно обирати контрагентів, не зв'язуватися з постачальниками, які мають сумнівне податкове минуле, контролювати ключові фінансові індикатори, вчасно виплачувати зарплату/подавати декларації тощо.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна розповідала, що податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, які надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Ці правила набули чинності в Україні з 1 березня 2025 року.

У Державній податковій службі відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватися про штрафи податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції.