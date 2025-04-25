В Украине утвердили реестр банковских счетов и индивидуальных банковских ячеек. Документ частично будет содержать информацию о банковской тайне, а вести учет будет Налоговая служба. Фокус вместе с юристами проанализировал риски, которые создает этот реестр, а также его влияние на получение субсидий и соцвыплат гражданами.

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В Украине создают реестр банковских счетов и сейфов, согласно одобренному правительством законопроекту по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей (SEPA). Как заверил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, открытие банковской тайны и банковских счетов для налоговой не произойдет. Фокус решил детально разобраться в нововведениях и спросил у юристов, зачем нужен власти такой реестр и может ли он привести к новым налоговым обязательствам.

Евроинтеграция или финансовый контроль: зачем власти реестр счетов украинцев

Ключевым элементом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)", который Кабинет министров Украины одобрил 18 апреля, является создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрировать Государственная налоговая служба (ГНС). Инициатива вызвала оживленное обсуждение в обществе, ведь она затрагивает вопросы банковской тайны, безопасности данных и финансового контроля.

В Украине создают реестр банковских счетов и сейфов, согласно одобренному правительством законопроекту по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей (SEPA)

Официально правительство позиционирует реестр как необходимый шаг для гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС, в частности для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По словам представителей Министерства финансов, реестр будет способствовать присоединению Украины к SEPA (Single Euro Payments Area), что позволит гражданам осуществлять быстрые и дешевые переводы в евро в страны ЕС. Кроме того, инициатива якобы соответствует требованиям международных партнеров, которые предоставляют Украине финансовую поддержку, например, Европейской Комиссии.

Эксперт объяснил, что означает реестр банковских счетов и банковских сейфов Фото: УНИАН / Владимир Гонтар

Как пояснил Фокусу управляющий партнер Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый, с юридической точки зрения создание реестра соответствует Директиве ЕС 2015/849, которая требует от стран-членов обеспечивать прозрачность финансовых операций.

"Например, в Германии и Франции подобные реестры действуют уже несколько лет, помогая налоговым органам отслеживать подозрительные транзакции. В Украине же инициатива воспринимается неоднозначно: часть экспертов считает ее шагом к европейским стандартам, тогда как другие, в частности правозащитники, видят в ней риск чрезмерного контроля за финансами граждан", — добавляет Александр Курявый.

В Германии и Франции реестры банковских счетов граждан действуют уже несколько лет

Какие данные граждан внесут в реестр и как он будет работать

Согласно проекту закона, в реестр будут вносить следующую информацию о клиентах банков:

дата открытия и закрытия банковских, платежных счетов, электронных кошельков и счетов в ценных бумагах;

тип и номер счета (в частности IBAN);

ФИО владельца счета;

данные о финансовом учреждении, где открыт счет;

информация об индивидуальных банковских сейфах: ФИО владельца, номер и дата договора аренды, срок действия, данные лиц, имеющих доступ к сейфу.

Правительство уверяет, что реестр не будет содержать информации об остатках на счетах, движении средств или содержимом сейфов

"Правительство уверяет, что реестр не будет содержать информации об остатках на счетах, движении средств или содержимом сейфов. Банки, небанковские финансовые учреждения и эмитенты электронных денег будут обязаны передавать ГНС данные об открытии и закрытии счетов и сейфов. Доступ к реестру будут иметь только определенные органы (правоохранители, финансовый мониторинг) по четко регламентированному порядку. На практике это означает, что ГНС получит полную картину наличия счетов и сейфов у граждан, что частично открывает банковскую тайну", — говорит юрист Александр Курявый.

Он также привел пример Польши, где подобный реестр позволяет налоговым органам быстро выявлять незадекларированные счета. Однако, добавляет юрист, доступ к нему строго ограничен, чтобы избежать злоупотреблений.

В Польше реестр банковских счетов граждан позволяет налоговым органам быстро выявлять незадекларированные средства Фото: Pexels

Какие риски для граждан возникают из-за новой налоговой инициативы

Александр Курявый скептически смотрит на создание реестра. По его словам, нововведение вызывает беспокойство из-за целого ряда потенциальных угроз для приватности и безопасности.

Нововведение вызывает беспокойство из-за целого ряда потенциальных угроз для приватности и безопасности

Частичное нарушение банковской тайны

Статья 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" защищает информацию о счетах клиентов как банковскую тайну, которая может раскрываться только по запросу в определенных законом случаях. Реестр расширяет доступ ГНС к данным о наличии счетов без необходимости обоснованных оснований, что может трактоваться как ослабление защиты. Хотя детали транзакций останутся недоступными, само наличие такой базы упрощает дальнейшие проверки.

Безопасность данных

Централизованная база данных является привлекательной мишенью для кибератак.

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Штраф 85 тысяч и налоги. Что грозит продавцам на OLX, которые не оформили ФЛП

"В Украине уже были прецеденты утечки данных, например, из реестра избирателей в 2020 году или базы "Дія" в 2022 году. Законопроект не детализирует, какие именно технологии шифрования или стандарты защиты (например, ISO 27001) будут применяться для реестра, что повышает риск компрометации данных. В случае утечки злоумышленники могут получить номера счетов или информацию о сейфах, что грозит мошенничеством", — объясняет юрист Александр Курявый.

Потенциальное давление на людей

"Реестр облегчит ГНС выявление "забытых" или незадекларированных счетов, что может привести к проверкам источников доходов. Например, если налоговая обнаружит счет, открытый за рубежом, это может стать основанием для запроса объяснений",- комментирует эксперт.

Это особенно актуально для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые могут столкнуться с проверками относительно использования личных счетов для бизнеса.

Общественное недоверие

Согласно данным нового соцопроса Центра Разумкова, 62% украинцев выражают недоверие к государственным институтам по защите персональных данных. Представители банковского сектора, в частности Ассоциация украинских банков, уже выразили обеспокоенность, что реестр может подтолкнуть граждан к использованию наличных или криптовалют, что усложнит официальные финансовые операции.

Согласно новому соцопросу Центра Разумкова, 62% украинцев выражают недоверие к государственным институтам по защите персональных данных

Руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк пока не видит много рисков в новом реестре.

"С первого взгляда функционирование этого реестра не создает для граждан каких-то особых рисков. Фактически, налоговая получает информацию о счетах более широкого круга лиц и в несколько большем объеме, но — не о балансе и движении средств по таким счетам (тогда бы это означало отсутствие банковской тайны как таковой). Сейчас банки и так передают информацию в налоговую об открытии счетов физическим лицами, если последние являются самозанятыми лицами/предпринимателями (речь идет не только о предпринимательских счетах)", — пояснил Иван Маринюк в комментарии Фокусу.

Он напомнил, что данная информация отображается в Электронном кабинете налогоплательщика в разделе "Учетные данные плательщика", где и содержатся данные обо всех счетах лица, открытых в банках и других финансовых учреждениях (текущие, депозитные, кредитные и т.д.).

Реестр банковских счетов может ускорить проверки налоговиков Фото: Shutterstock

Реестр и помощь государства: каким будет влияние на субсидии и социальные выплаты

Пока нет прямых оснований считать, что реестр радикально изменит порядок назначения субсидий или соцвыплат. Согласно постановлению Кабмина №848, органы социальной защиты уже проверяют доходы и имущественное положение заявителей через запросы в ГНС, Пенсионный фонд и банки. Реестр может ускорить эти проверки, предоставляя быстрый доступ к данным о счетах. Однако риски для отдельных категорий граждан, в частности получателей субсидий с незадекларированными доходами или активами, существуют.

Риски для отдельных категорий граждан, в частности получателей субсидий с незадекларированными доходами или активами, существуют

Например, если лицо имеет несколько счетов или арендует банковский сейф, это может вызвать подозрения относительно скрытых доходов, что приведет к дополнительным проверкам. Наиболее уязвимыми могут быть пенсионеры или малообеспеченные семьи, которые получают нерегулярные переводы (например, от родственников за рубежом), ведь такие средства могут быть ошибочно интерпретированы как доход. Правительство пока не уточняет, как именно реестр будет интегрироваться с системой социальных выплат, но дальнейшие изменения в законодательство могут усилить контроль и, соответственно, привести к сокращению круга лиц, получающих помощь.

Введение реестра банковских счетов в Украине — что известно Фото: Getty Images

Введение реестра банковских счетов: советы юристов для граждан

На фоне обсуждения создания реестра банковских счетов и индивидуальных банковских сейфов в Украине юристы советуют украинцам прежде всего проверить банковские счета и задекларировать все доходы в соответствии с Налоговым кодексом.

Также ФОПам следует избегать использования личных счетов с целью осуществления предпринимательской деятельности, чтобы минимизировать риск проверок, и следить за законодательными изменениями, ведь после принятия законопроекта могут появиться новые требования.

"Позитивом является потенциал для присоединения к SEPA и укрепления международного доверия к Украине. Однако риски нарушения банковской тайны, кибератак и общественного недоверия требуют немедленного внимания", — подытожил управляющий партнер Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.