Финмониторинг в Украине стал жестче: кого коснется усиление контроля за транзакциями

В Украине со 2 февраля действует обновленный порядок финансового мониторинга. Он даст контролирующим органам больше инструментов для блокировки подозрительных операций и проверки контрагентов.

Об усилении финансового мониторинга в Украине народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, обновленный порядок улучшает взаимодействие между органами контроля и существенно меняет подход к выявлению рисковых операций.

Южанина напомнила, что в 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает усиление обмена информацией, создание совместных рабочих групп и координацию действий в борьбе с финансовыми правонарушениями. Обмен информацией позволяет быстро и лучше идентифицировать подозрительные операции, повысить эффективность расследования преступлений, уменьшить количество махинаций с налогами и лучше контролировать потоки средств, связанные с экономической безопасностью.

Со 2 февраля 2026 года, по словам парламентария, изменения перешли в практическую плоскость.

Финансовый мониторинг ужесточился: что это значит для украинцев

Нина Южанина пояснила, что обновление порядка финмониторинга в Украине на практике коснется:

блокировка рисковых операций : информация о нетипичных платежах (в частности резкий рост оборотов и сложные транзитные схемы) будет быстрее попадать от банков в контролирующие органы;

: информация о нетипичных платежах (в частности резкий рост оборотов и сложные транзитные схемы) будет быстрее попадать от банков в контролирующие органы; "дробление бизнеса" : органы смогут комплексно анализировать информацию о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале и торговых точках;

: органы смогут комплексно анализировать информацию о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале и торговых точках; проверки контрагентов : дополнительные вопросы чаще будут появляться к операциям с компаниями с признаками рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности);

: дополнительные вопросы чаще будут появляться к операциям с компаниями с признаками рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности); нерезидентских операций : под более глубокий анализ будут попадать платежи за границу, особенно с повышенным риском;

: под более глубокий анализ будут попадать платежи за границу, особенно с повышенным риском; регистраторов расчетных операций (фискальных кассовых аппаратов), налога на добавленную стоимость и наличных потоков: межведомственные проверки могут спровоцировать нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки.

"Важно: сама по себе координация — это инструмент. Вопрос в том, станет ли она механизмом системной очистки рынка, или инструментом выборочного давления. И главное — будет ли обеспечен баланс между финансовой безопасностью государства и предсказуемостью условий для бизнеса", — отметила нардеп.

Напомним, 2 февраля СМИ писали о законопроекте, в случае принятия которого в банках придется подтверждать место жительства и предоставлять информацию об источниках доходов для открытия банковского счета.

В октябре 2025 года медиа рассказывали, что банки блокируют и принудительно закрывают счета украинцев на основании постановления НБУ №65 от 19 мая 2020 года.