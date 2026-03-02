2 млрд грн на тюльпанах и розах: Гетманцев рассказал о схемах на "теневом" рынке цветов

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что крупные сети работают через тысячи ФЛП, что позволяет минимизировать НДС и налог на прибыль. И хуже всего ситуация с импортом роз.

По словам Гетманцева, в 2024 году официально задекларировали лишь 1,5 тысяч тонн импортных цветов, тогда как международные данные свидетельствуют о почти 7 тысячах тонн. Худшая ситуация, как рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ролике у себя на канале, сложилась с импортом роз: из 3 тысяч тонн только 136 тонн прошли таможенное оформление.

Гетманцев говорит, что бюджет теряет большие деньги

"Если сравнить данные нашей таможни и данные информационной базы Trade Map об объеме цветов, который был завезен на территорию Украины в 2024 году, то мы с вами будем шокированы, потому что реальный объем товаров значительно превышает тот, который был задекларирован. Иными словами, легально на территории Украины завезено лишь 22% от реального объема поставок товаров", — сообщил Гетманцев.

Відео дня

Отдельно парламентарий обратил внимание на крупные сети, которые работают через тысячи ФЛП, что позволяет минимизировать НДС и налог на прибыль. Также фиксируются теневые зарплаты и проблемы с выдачей фискальных чеков.

В Украине рынок цветов на 78% находится в "тени", а общие потери государственного бюджета от уклонения от налогообложения и контрабанды в этой сфере оцениваются в 2 млрд гривен в год.

Гетманцев отметил, что это свидетельствует о системном использовании схем с занижением таможенной стоимости и скрытым ввозом товара, а внутренний рынок базируется на массовом измельчении бизнеса.

Гетманцев говорит, что рынок цветов в Украине на 78% находится в "тени" Фото: Lviv.Media

Сейчас реализацию цветов осуществляют более 13,6 тысяч физических лиц-предпринимателей, тогда как активных юридических лиц в этой области насчитывается всего около 40.

"Такая структура позволяет крупным сетям избегать уплаты НДС и налога на прибыль, работая через ФЛП второй группы", — пояснил Гетманцев.

Среди типичных нарушений в различных сетях цветочных магазинов было зафиксировано:

выдача чеков от различных ФЛП;

неофициальное трудоустройство;

выплата заработных плат "в конвертах", существенно отличающихся от официально задекларированных 8 тысяч гривен;

отсутствие автоматической генерации фискальных чеков при онлайн-оплатах через платежные сервисы;

отказы в выдаче чеков в стационарных магазинах под предлогом отсутствия электроэнергии.

При этом в объявлениях о найме крупные сети указывают оплату труда на уровне 17-36 тысяч гривен, тогда как в налоговой отчетности фигурируют минимальные выплаты. Это позволяет компаниям минимизировать уплату единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.

Гетманцев призвал налоговые и правоохранительные органы принять меры, подчеркнув, что игнорирование таких схем во время войны недопустимо.

"Надо желание, чтобы не замечать такие объемы продаж и такого масштаба уклонения от налогообложения. Таким образом, государство само виновато в том, что такого объема бизнес не платит налоги в государственный бюджет", — заявил Гетманцев.

Напомним, что 5 декабря 2025 года в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили ряд условий для нового кредитного пакета Украине, среди которых — принятие законов о налогообложении доходов с цифровых платформ и отмена льгот при регистрации плательщиков НДС.

Также Даниил Гетманцев заявил, что пенсионная реформа, необходимость которой уже давно назрела, не должна ограничиться очередными "косметическими" решениями. Ее задача — обеспечить достойные минимальные (базовые) пенсии всем.