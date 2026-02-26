Сколько заплатил — столько получил: Гетманцев назвал ключевые пункты пенсионной реформы

Система начисления пенсий в Украине уже давно требует изменения, и правительство анонсировало пенсионную реформу. Однако последняя индексация показала, что на данный момент в государстве сохраняются старые и далеко не всегда справедливые принципы расчетов.

Пенсионная реформа, необходимость которой уже давно назрела, не должна ограничиться очередными "косметическими" решениями. Ее задача — обеспечить достойные минимальные (базовые) пенсии всем, заявил в беседе с "Телеграфом" глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, она должна быть справедливой и больше вознаграждать тех, кто честно работал и на протяжении долгих лет платил взносы.

Принцип "сколько оплатит — столько получил" должен стать основополагающим в работе правительства над пенсионной реформой, уверен народный депутат.

"Речь идет о сочетании двух принципов. Первый – гарантированный минимальный уровень пенсии для каждого. Второй — четкая зависимость размера пенсии от уплаченных взносов выше этого минимума. Такой подход должен заменить нынешнюю систему многочисленных доплат. Он сделает пенсионную систему понятной и предсказуемой", — объяснил Гетманцев.

Только если будет доверие к пенсионной системе, у граждан появится смысл в легальной занятости и честных взносах.

Побочным эффектом этого, уверен политик, станут дополнительные налоговые поступления.

Гетманцев назвал главные цели пенсионной реформы:

достаточная базовая выплата;

справедливая дифференцированная страховая выплата;

вместо спецпенсий — профессиональное пенсионное обеспечение;

стимулирование пенсионных накоплений.

"Это значит создать многокомпонентную прозрачную пенсионную систему, как это в большинстве европейских стран. Она четко разграничивает источники финансирования каждой составляющей, что позволит правильно и в нужное время направлять необходимый ресурс для поддержания покупательной способности пенсионных выплат, в том числе и в послевоенный период", — подчеркнул он.

Существующая схема начисления минимальных пенсий, по мнению Гетманцева, абсурдная, поскольку люди, которые и так получают гроши, даже после индексации не видят роста выплат.

Тем временем Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило об индексации пенсий с с 1 марта 2026 года по решению Кабмина. Размер повышения будет больше уровня инфляции в 2025-м, который составлял 8%.

Перерасчет с 1 марта не коснется тех, кто вышел на пенсию в 2024, 2025 и в начале 2026 года, получателей максимальных выплат и спецпенсионеров.

