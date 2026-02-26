Скільки сплатив — стільки отримав: Гетманцев назвав ключові пункти пенсійної реформи

Система нарахування пенсій в Україні вже давно потребує змін, і уряд анонсував пенсійну реформу. Однак остання індексація засвідчила, що наразі в державі зберігаються старі й далеко не завжди справедливі принципи розрахунків.

Пенсійна реформа, необхідність якої вже давно назріла, не повинна обмежитися черговими "косметичними" рішеннями. Її завдання — забезпечити гідні мінімальні (базові) пенсії всім, заявив у бесіді з "Телеграфом" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, вона має бути справедливою і більше винагороджувати тих, хто чесно працював і протягом довгих років сплачував внески.

Принцип "скільки сплатив — стільки отримав" має стати основоположним у роботі уряду над пенсійною реформою, упевнений народний депутат.

"Йдеться про поєднання двох принципів. Перший — гарантований мінімальний рівень пенсії для кожного. Другий — чітка залежність розміру пенсії від сплачених внесків понад цей мінімум. Такий підхід має замінити нинішню систему численних доплат. Він зробить пенсійну систему зрозумілою і передбачуваною", — пояснив Гетманцев.

Тільки якщо буде довіра до пенсійної системи, у громадян з'явиться сенс у легальній зайнятості та чесних внесках.

Побічним ефектом цього, впевнений політик, стануть додаткові податкові надходження.

Гетманцев назвав головні цілі пенсійної реформи:

достатня базова виплата;

справедлива диференційована страхова виплата;

замість спецпенсій — професійне пенсійне забезпечення;

стимулювання пенсійних накопичень.

"Це означає створити багатокомпонентну прозору пенсійну систему, як це є в більшості європейських країн. Вона чітко розмежовує джерела фінансування кожної складової, що дасть змогу правильно і в потрібний час спрямовувати необхідний ресурс для підтримання купівельної спроможності пенсійних виплат, зокрема й у повоєнний період", — наголосив він.

Існуюча схема нарахування мінімальних пенсій, на думку Гетманцева, абсурдна, оскільки люди, які й так отримують копійки, навіть після індексації не бачать зростання виплат.

Тим часом Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року за рішенням Кабміну. Розмір підвищення буде більшим за рівень інфляції у 2025-му, який становив 8%.

Перерахунок із 1 березня не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, одержувачів максимальних виплат і спецпенсіонерів.

