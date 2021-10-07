Меморандум с миссией МВФ будет согласован "сегодня-завтра", – Шмыгаль

В случае подписания меморандума, Украина может получить кредит на 700 млн долларов или больше.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) завершат 7-8 октября работу над меморандумом о продолжении программы сотрудничества. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного форума.

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Отметим, 21 сентября миссия МВФ начала в онлайн-формате работу в рамках первого пересмотра программы stand by с Украиной. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

По результатам работы миссии Украине может быть выделен еще один транш кредита.

Согласно первоначальному графику, сумма транша составляет около 700 млн долларов. Однако по результатам переговоров она может быть изменена, пояснял глава НБУ Кирилл Шевченко.

Действующая программа stand by заканчивается 8 декабря этого года. Даже если Украина еще получит 700 млн долларов, она не выберет значительную часть оговоренной суммы. Поэтому проводятся консультации с МВФ с целью продления программы на 6–9 месяцев, говорил глава НБУ.

Напомним, действующая 18-месячная программа stand by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, без условий, сразу после подписания соглашения. Последующие транши должны были выплачиваться после проверочных миссий МВФ. Таких миссий было уже несколько, но они не приняли решение о продолжении кредитования.

Высшие руководители украинского государства неоднократно говорили, что деньги от МВФ будут получены. Но пока этого не случилось.

В августе Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования. Эти деньги не касаются кредитной программы stand by.