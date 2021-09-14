Шмыгаль назвал сроки получения Украиной нового транша МВФ

По словам премьер-министра, государство выполнило все обязательства перед фондом. Сумма транша составит $750 миллионов.

Украина получит новый транш от Международного валютного фонда в размере $750 миллионов в ноябре-декабре этого года. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник, 14 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн-миссией, так как растет количество заболеваний COVID-19… Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем позитивного завершения этой миссии. Ориентировочно в конце ноября — начале декабря будет возможен транш МВФ", — заявил Шмыгаль.

По его словам, как правило после миссии проходит 5-7 недель подготовки и проводится заседание Совета управляющих МВФ, и сразу после этого будет выделен транш.

"Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной, так как нами выполнены все показатели, у нас абсолютно плодотворное сотрудничество с МВФ… Транш должен быть в размере $750 миллионов", — сказал глава правительства.

Напомним, 23 августа МВФ перечислил Украине транш на восстановление экономики в условиях пандемии в размере $1,9 млрд специальных прав заимствования.

Ранее Фокус сообщал, что украинские власти ожидают получить в этом году более 2 млрд от МВФ.