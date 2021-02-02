Украина ожидает более 2 млрд долл от МВФ в 2021 году тремя траншами, – НБУ

Глава Нацбанка говорит, что остальные деньги Украина получит в 2022 году.

В 2021 году Украина ожидает три транша МВФ на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Об этом в интервью Reuters рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году", – сказал Шевченко.

По его словам, работа миссии МВФ относительно первого пересмотра программы продолжается.

"По результатам этой недели станет яснее, каких договоренностей мы достигаем", – сказал Шевченко в ответ на вопрос, может ли Киев рассчитывать на получение денег до конца первого квартала.

Он сказал, что НБУ выполняет свои обязательства перед МВФ, однако, возможно, парламенту, придется принять некоторые законы в качестве условий для выделения траншей.

Глава НБУ отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства, который планирует в течение года разместить на внешнем рынке бонды на сумму около 2,4 млрд долларов.

Нацбанк также ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 млрд долларов, купив в этом году гособлигации на внутреннем рынке.

Отметим, с 11 января в Украине в режиме онлайн возобновила работу миссия МВФ. Она должна оценить прогресс страны во взятых на себя обязанностях. 14 января премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с МВФ госрегулирование тарифов на газ.

28 января министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что миссия МВФ решила продлить работу по пересмотру программы финансирования Украины на 7-10 дней.

Эксперты считают, что несмотря на введение государственного регулирования газового рынка, Украина может получить транш МВФ до конца марта. Более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года.