Україна очікує понад 2 млрд дол від МВФ у 2021 році трьома траншами, — НБУ

Глава Нацбанку каже, що решту грошей Україна отримає в 2022 році.

У 2021 році Україна очікує три транші МВФ на суму 2,2 мільярди доларів.

Про це в інтерв'ю Reuters розповів глава Нацбанку Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, загальною сумою майже 2,2 мільярда доларів цьогоріч, а решту грошей у 2022 році", — сказав Шевченко.

За його словами, робота місії МВФ щодо першого перегляду програми триває.

"За результатами цього тижня стане зрозуміліше, яких домовленостей ми досягаємо", — сказав Шевченко у відповідь на питання, чи може Київ розраховувати на отримання грошей до кінця першого кварталу.

Він сказав, що НБУ виконує свої зобов'язання перед МВФ, однак, можливо, парламенту, доведеться ухвалити деякі закони як умови для виділення траншів.

Глава НБУ зазначив, що продовження співпраці з МВФ сприятиме зниженню вартості запозичень уряду, який планує протягом року розмістити на зовнішньому ринку бонди на суму близько 2,4 млрд доларів.

Нацбанк також очікує, що іноземні інвестори принесуть майже 1 млрд доларів, купивши цьогоріч держоблігації на внутрішньому ринку.

Зазначимо, з 11 січня в Україні в режимі онлайн відновила роботу місія МВФ. Вона повинна оцінити прогрес країни у взятих на себе обов'язки. 14 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з МВФ держрегулювання тарифів на газ.

28 січня Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що місія МВФ вирішила продовжити роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.

Експерти вважають, що незважаючи на введення державного регулювання газового ринку, Україна може отримати транш МВФ до кінця березня. Більш консервативний сценарій передбачає отримання цього траншу в квітні-червні цього року.