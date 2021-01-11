Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины актуальных экономических событий.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая занимается первым пересмотром программы сотрудничества с Украиной в формате stand-by, возобновила работу в понедельник, 11 января.

Об этом представительство фонда в Украине сообщило в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Миссия… сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", – говорится в сообщении.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы.

Отметим, 21 декабря 2020 года в Украине работала миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра соглашения по сотрудничеству stand-by. Из-за коронавируса все встречи и обсуждения проходили в режиме онлайн.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявляла, что их ведомство выполнило все условия для получения транша от МВФ. Однако получение украинской стороной очередных двух траншей от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов перенесено на 2021 год.