"В ожидании нового транша". Миссия МВФ начала работу в Украине

Из-за пандемии миссия МВФ работает в режиме онлайн.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что 21 декабря 2020 года в Украине начала работать миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра соглашения по сотрудничеству stand-by. Из-за коронавируса все встречи и обсуждения будут проходить в режиме онлайн.

"Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого просмотра", — написал Шевченко.

Он отметил, что Нацбанк Украины продолжает выбранный курс "на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и уменьшение уровня неработающих кредитов". По его словам, к работе с миссией МВФ они полностью готовы.

Глава Нацбанка считает, что реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для восстановления экономики страны.

Шевченко сообщил, что работа специалистов МВФ в Украине продолжится и в январе.

Напомним, 21 декабря замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявляла, что их ведомство выполнило все условия для получения транша от МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что очередной транш от МВФ Украина получит не раньше 2021 года. "Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март — это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов", – сказал он.

С началом пандемии у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый "антиколомойский" и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первый транш поступил в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.