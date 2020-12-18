Украина ожидает очередной транш МВФ в начале следующего года, – Шмыгаль

Правительство считает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что очередной транш от МВФ Украина однозначно получит не раньше 2021 года. Об этом Шмыгаль сообщил в эфире "Большой онлайн-разговор НВ".

"Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март — это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно таки неплохие перспективы", – говорит премьер.

Шмыгаль добавил, что на прошлой неделе правительству удалось привлечь 600 млн долларов путем доразмещения евробондов, а на этой неделе — 51 млрд грн на внутреннем рынке.

"Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует", – говорит он.

Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.