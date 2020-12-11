В Минфине рассказали, почему повышение "минималки" до 6500 грн могут перенести на конец 2021 года
Министр финансов рассказал, что обещанное повышение "минималки" до 6,5 тыс грн, запланированное на июль 2021 года, могут перенести из-за "угрозы инфляции".
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Укринформу", опубликованному на официальном сайте Минфина, рассказал, что в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения касательно возможной "инфляции" было принято решение отложить рассмотрение вопроса повышения минимальной заработной платы в Украине до 6 500 грн, обещанное с 1 июля 2021 года, до конца года.
"Изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию. Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6 000 гривен с начала года и до 6 500 — с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных "инфляционных опасностей". Отсюда — желание "подстраховаться", перенеся нововведение на конец года", — сказал Марченко.
Он отметил, что изменение минимальной заработной платы влияет не только на государственный, но и на местные бюджеты. По его словам, необходимо сберечь баланс интересов, чтобы одни получали позитив, а другие страдали от такого решения.
Глава Минфина сказал, что более предметно вопрос повышения минимальной зарплаты до 6 500 грн можно будет обсуждать в середине 2021 года.
Отметим, с идеей повысить минимальную зарплату в Украине выступил Владимир Зеленский. Благодаря поданному им законопроекту с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата возросла до 5 000 грн. С 1 января 2021 года, по плану Зеленского, "минималка" должна увеличиться до 6 000 грн, а с 1 июля — до 6 500 грн.
О том, что повышение до 6 500 гривен могут перенести стало известно в конце ноября. Такой совет дал представителям Украины МВФ.
Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.