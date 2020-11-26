Повышение минимальной зарплаты до 6500 грн могут перенести на декабрь 2021 года

МВФ настоятельно советовал правительству не спешить с повышением "минималки".

Пока Кабмин готовится утвердить скорректированный проект госбюджета-2021, становятся известными некоторые из внесенных изменений. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос", некоторые из них появились по настоянию МВФ.

Ранее фонд говорил, что нужно уменьшить дефицит бюджета, пересмотреть прогноз роста ВВП и не спешить с повышением минимальной зарплаты.

В результате дискуссий, которые завершились 26 ноября утром, по неофициальной информации, договорились о следующем:

дефицит бюджета будет уменьшен до 5,3% от ВВП (т.е. на 0,7 процентных пунктов от того, что было принято в первом чтении). То есть расходы будут уменьшены;

номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд. грн. Это опять же влечет сокращение запланированных расходов – их не из чего будет финансировать;

поднятие минимальной зарплаты до 6500 грн в месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь. Но с января она все же вырастет до 6000 грн.

После утверждения правительством документ внесут в Раду для рассмотрения во втором чтении.

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект не поддержали.

Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.