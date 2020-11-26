Госбюджет Украины на 2021 год согласован с МВФ, - Минфин

Это было одним из главных условий начала первого пересмотра программы Stand-by.

В Министерстве финансов Украины сообщили об успешном окончании переговоров с Международным валютным фондом касательно проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

"Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одним из главных условий для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минфине подчеркнули, что основной акцент переговоров касался формирования совместного с МВФ видения рамок доходов, расходов и дефицита бюджета.

"Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году", — проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что до конца недели Кабмин проголосует за документ и направит его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Отметим, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект бюджета на 2021 год не поддержали.

Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.

В то же время советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов отметил, что нового транша от МВФ в 2020 году Украина не сможет получить. Однако он подчеркнул, что в 2020 году есть возможность встретиться с миссией МВФ и достичь "договоренностей на рабочем уровне". По его словам, достижение таких договоренностей даст положительный сигнал финансовым рынкам и позволит Украине привлечь финансирование на выгодных условиях на те несколько месяцев, пока продолжаются переговоры с МВФ.

А в бюджетном комитете ВРУ рассказали, что для выплат из госбюджета Украины в 2020 году не хватает как минимум 40 миллиардов гривен.