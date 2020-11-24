Советник Ермака Милованов: "Транша МВФ в этом году не будет. Это нереально"

По словам экс-министра экономики, Украина могла бы привлечь деньги из других источников, если МВФ даст сигнал инвесторам.

Тимофей Милованов, экс-министр экономики и советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в эфире передачи "Свобода слова" заявил, что в этом году Украина не сможет получить новый финансовый транш от Международного валютного фонда.

"Транша в этом году не будет. Это нереально. Физически, календарно мы не успеваем в этом году", — сказал Милованов.

Однако он подчеркнул, что в 2020 году есть возможность встретиться с миссией МВФ и достичь "договоренностей на рабочем уровне". По его словам, достижение таких договоренностей дает положительный сигнал финансовым рынкам и позволит Украине привлечь финансирование на выгодных условиях на те несколько месяцев, пока продолжаются переговоры с МВФ.

"Нам необходимо будет привлекать финансирование на период, пока мы не получим транш от МВФ. Это может кому-то нравиться, кому-то — не нравиться. Но нам придется получить новый кредит. И, чтобы его цена была не очень высокой, нам нужны "договоренности на рабочем уровне". А уже в следующем году мы сможем получить транш от МВФ", — рассказал советник главы ОП.

Аналитики издания "Слово и дело" подсчитали, что по итогу трех кварталов 2020-го года дефицит госбюджета Украины составил 81,7 млрд грн, почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.

Напомним, в конце октября глава Нацбанка Шевченко рассчитывал, что Украина получит новый транш от МВФ к концу 2020 года.