В бюджетном комитете Рады рассказали о нехватке 40 млрд гривен в казне

Первый замглавы комитета Железняк (фракция "Голос") заявил, что в бюджете "фактически не осталось денег".

Первый замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Замглавы фракции "Голос" и замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что для выплат из госбюджета Украины не хватает как минимум 40 миллиардов гривен. По его словам, найти деньги для компенсации этой "дыры" у власти не получится, поскольку те не выполнили требования международных партнеров, сообщает пресс-служба "Голоса".

"Главная проблема — это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст — из-за позорных решений по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", — сказал Железняк.

Он отметил, что первые сигналы были еще на прошлой неделе, когда Госказначейство заморозило расходы. По словам нардепа, пока что государство способно выплачивать зарплаты, пенсии, внешний долг и некоторые программы в оборонной отрасли, однако на все остальное денег нет.

"У власти сейчас есть большой вызов — как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы. По нашим подсчетам, от 50 до 120 млрд гривен не будет уплачено из госбюджета. И это почувствует каждый — где-то не достроят дорогу, не накроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплаты сотрудникам", — заявил Железняк.

16 ноября о недостаче денег в госбюджете Украины на своей странице в Facebook писал и бывший и.о. главы Минэкономики Павел Кухта, в 2019 году баллотировавшийся в ВРУ от партии "Голос".

"По состоянию на 9 ноября, профинансировано около четверти расходов государственного бюджета — 323 млрд. Из них около 140 млрд — зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. План по доходам на ноябрь-декабрь — 111 млрд. При сильном перевыполнении на 25% выйдет как раз чуть меньше 140 млрд — достаточно для зарплат, пенсий и соцвыплат, но ничего другого", — написал Кухта.

23 ноября Кухта сообщил, что "имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства уже составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд по защищенным расходам".

24 ноября советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук заявил "Интерфаксу", что на валютных счетах Нацбанка находится около 14 млрд грн.

"По состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд. грн. Более 14 млрд. грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, прямо не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму невыплаченных средств бюджета", — сказал Мазярчук.

В тот же день глава Счетной платы Валерий Пацкан отметил, что для выполнения бюджета необходимо за последние три месяца 2020 года получить 225 млрд грн.

"Для выполнения бюджета необходимо в октябре-декабре получить 225 млрд грн, или 35% плана на год. Риски недополучения государственных заимствований на приемлемых условиях в определенных в законе о бюджете объемах являются существенными", — сказал Пацкан.

По подсчетам аналитиков издания "Слово и дело", дефицит госбюджета Украины по итогу трех кварталов 2020-го года составил 81,7 млрд грн, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

В то же время советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов отметил, что нового транша от МВФ в 2020 году Украина не сможет получить. Однако он подчеркнул, что в 2020 году есть возможность встретиться с миссией МВФ и достичь "договоренностей на рабочем уровне". По его словам, достижение таких договоренностей дает положительный сигнал финансовым рынкам и позволит Украине привлечь финансирование на выгодных условиях на те несколько месяцев, пока продолжаются переговоры с МВФ.

Напомним, в октябре глава Нацбанка Шевченко рассчитывал, что Украина получит новый транш от МВФ к концу 2020 года.