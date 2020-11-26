Кабмин получил для утверждения скорректированный проект госбюджета-2021

Заседание правительства запланировано 26 ноября на 18.00.

Министерство финансов передало в Кабмин проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Об этом заявил министр Сергей Марченко.

26 ноября утром он был окончательно согласован с Международным валютным фондом (МВФ).

"Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", – сказал Марченко.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание 26 ноября в 18 часов.

После утверждения правительством документ внесут в Раду для рассмотрения во втором чтении.

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект не поддержали.

Как ранее рассказывал Фокус, с началом всемирного карантина у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый в СМИ – "антиколомойский", и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первая часть транша поступила на счет в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Как узнал Фокус, для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.