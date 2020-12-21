Нацбанк выполнил все условия для получения транша от МВФ, - Рожкова

Одно из главных условий – разработка законопроекта про банки и банковскою деятельность выполнено.

По словам Рожковой, традиционным индикатором для МВФ является принятие бюджета на следующий год, передает Укринформ.

"У нас одним из главных структурных индикаторов был разработка изменений к закону про банки и банковскую деятельность. На сегодняшний день этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Второй серьезный момент – это утверждение планов работы госбанков по работе с проблемными активами. Мы это выполнили. Третье – нам нужно было утвердить на Совете по финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. Это также выполнено. На сегодняшний день, со стороны Национального банка были выполнены все условия для того, чтобы миссия [МВФ] начала пересмотр [stand-by программы для Украины]", — заявила Екатерина Рожкова.

Также, по ее словам, все принципиальные и важные моменты были выполнены.

С сегодняшнего дня миссия МВФ начала работу в Украине в режиме онлайн. Официальные встречи будут проходить до 23 декабре. После чего миссия возобновит свою работу после новогодних праздников в январе.

Напомним, что по условиям ныне действующего соглашения stand-by Украина получает транши кредитной помощи от МВФ только по результатам работы мониторинговой миссии МВФ в Украине.

Ранее Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает поступление транша МВФ в начале следующего года.

По данным Нацбанка инфляция в Украине существенно ускорилась.