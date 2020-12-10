Инфляция в Украине существенно ускорилась, – Нацбанк

В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении.

Инфляция в Украине существенно ускорилась. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% ± 1 п. п.", – говорится в сообщении регулятора.

В ноябре, по данным НБУ, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении и на 1,3% в месячном.

"Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду", – заявили в НБУ.

Кроме того, из-за плохого урожая повысились цены на некоторые продукты питания.

В НБУ считают, что увеличение доходов граждан и введенный карантин побудили украинцев к активным расходам. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота.

Регулятор ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. к концу года.

Отметим, Национальный банк ожидает, что индекс потребительских цен после ускорения в первом квартале 2021 года до 5,6%, по итогам второго выйдет за верхнюю границу целевого диапазона регулятора (6%) и достигнет 6,2%. В третьем квартале инфляция ускорится до 6,9%, а в четвертом замедлится до 6,5%.