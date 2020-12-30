Очередные траншы от МВФ перенесены на 2021 год, – Марченко

В следующем году Украина может получить два транша по 700 миллионов долларов.

Получение украинской стороной очередных двух траншей от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов перенесено на 2021 год.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, первый транш на 2,1 миллиарда долларов был получен в июне. Планировалось, что в Украину должны были поступить два транша по 700 миллионов долларов в 2020 году, но они перенесены на следующий год.

"Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", – сказал Марченко.

По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру.

"Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения", – заявил министр.

Марченко напомнил, что программа рассчитана до конца 2021 года. После ее завершения можно будет понимать, какая поддержка от мировых нужна будет Украине в дальнейшем.

Отметим, 21 декабря 2020 года в Украине начала работать миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра соглашения по сотрудничеству stand-by. Из-за коронавируса все встречи и обсуждения будут проходить в режиме онлайн.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявляла, что их ведомство выполнило все условия для получения транша от МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что очередной транш от МВФ Украина получит не раньше 2021 года.