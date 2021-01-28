МВФ продлил работу миссии в Украине на 7-10 дней, – Минфин

По словам министра Сергея Марченко, сейчас стороны находятся в активной стадии переговоров.

Миссия Международного валютного фонда решила продлить работу по пересмотру программы финансирования Украины на 7-10 дней.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, в настоящее время стороны находятся в активной стадии переговоров.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", – сказал он.

Министр уточнил, что последняя встреча украинских властей с миссией МВФ состоялась 25-26 января, во время которой обсуждали бюджет на 2022 год.

"Мы говорили о технических вещах, консолидацию бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", – добавил министр.

Отметим, с 11 января в Украине в режиме онлайн возобновила работу миссия МВФ. Она должна оценить прогресс страны во взятых на себя обязанностях. 14 января премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с МВФ госрегулирование тарифов на газ.

Эксперты считают, что несмотря на введение государственного регулирования газового рынка, Украина может получить транш МВФ до конца марта. Более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года.