МВФ продовжив роботу місії в Україні на 7-10 днів, — Мінфін

За словами міністра Сергія Марченка, зараз сторони перебувають в активній стадії переговорів.

Місія Міжнародного валютного фонду вирішила продовжити роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, наразі сторони знаходяться в активній стадії переговорів.

"Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів, у нас продовжена місія на 7-10 днів. Є надія, що за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозуміємо, які можемо взяти на себе зобовʼязання, і які зможемо виконати", — сказав він.

Міністр уточнив, що остання зустріч української влади з місією МВФ відбулася 25-26 січня, під час якої обговорювали бюджет на 2022 рік.

"Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. Поки інших зобовʼязань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які зʼявилися у минулому році, я маю на увазі рішення Конституційного суду, і рішення по тарифам на газ", — додав міністр.

Зазначимо, з 11 січня в Україні в режимі онлайн відновила роботу місія МВФ. Вона повинна оцінити прогрес країни у взятих на себе обовʼязках. 14 січня премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з МВФ держрегулювання тарифів на газ.

Експерти вважають, що незважаючи на введення державного регулювання газового ринку, Україна може отримати транш МВФ до кінця березня. Консервативніший сценарій передбачає отримання цього траншу в квітні-червні цього року.