Денис Шмыгаль обсудил с МВФ госрегулирование тарифов на газ

Власть, по словам премьера, должна в кратчайшие сроки найти компромисс, чтобы защитить население.

Во время онлайн-переговоров Денис Шмыгаль озвучил позицию правительства, — сообщается в Телеграм-канале премьер-министра.

"Провели конструктивную встречу с МВФ касательно цен на газ. Позиция нашего правительства: газовый рынок в Украине должен работать. К сожалению некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, отчего страдают украинцы", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Власть, по его словам, должна в кратчайшие сроки найти компромисс, чтобы защитить население. Рынок газа должен также развиваться.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что цены на газ в этом месяце не подешевеют. Так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность на желание Кабмином ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, было четкое обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.

С начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кабмин планирует ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%.