Украина сохраняет шансы получить транш МВФ в первом квартале 2021, – аналитики

МВФ может простить правительству Украины временный возврат к госрегулированию цен на рынке газа.

Несмотря на введение государственного регулирования газового рынка, Украина может получить транш МВФ до конца марта. Более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года. Об этом говорится в обзоре банка BofA, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

По мнению аналитиков банка, МВФ, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы: временный характер регулирования цен на газ и чрезвычайные условия пандемии.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, и это не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.

В Украине с конца декабря работает миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы stand-by.

Фонд 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша были намечены четыре пересмотра программы, первый должен был состояться по итогам июня-2020, но начался в январе-2021.

Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.