Україна зберігає шанси отримати транш МВФ в першому кварталі 2021, — аналітики

МВФ може пробачити уряду України тимчасове повернення до держрегулювання цін на ринку газу.

Незважаючи на введення державного регулювання газового ринку, Україна може отримати транш МВФ до кінця березня. Більш консервативний сценарій передбачає отримання цього траншу в квітні-червні цього року. Про це йдеться в огляді банку BofA, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

На думку аналітиків банку, МВФ, швидше за все, візьме до уваги пом'якшувальні фактори: тимчасовий характер регулювання цін на газ і надзвичайні умови пандемії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м вводиться на два місяці — у зв'язку з існуючими перекосами на ринку, і це не є поверненням до режиму спецобовʼязків, від якиї Україна відмовилася в рамках програми поточної співпраці з МВФ stand-by.

В Україні з кінця грудня працює місія МВФ з питань першого перегляду програми stand-by.

Фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на $ 5 млрд з негайним виділенням $ 2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу були намічені чотири перегляди програми, перший повинен був відбутися за підсумками червня-2020 року, але почався в січні-+2021.

Розміри другого і третього траншу — по $ 700 млн, третього — $ 560 млн і заключного четвертого — $ 980 млн.

У МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, є зобов'язання України по ринкового ціноутворення тарифів на газ.