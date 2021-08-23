Подарок ко Дню Независимости: МВФ перечислил Украине $1,9 млрд

Украина получила деньги от МВФ в рамках специальных прав заимствования. Очередной транш Киеву перечислили безвозмездно без дополнительных условий.

Накануне Дня Независимости на счет Украины от МВФ поступило $1,9 млрд специальных прав заимствования. Об этом в своем Facebook рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Екатерины Рожковой, $1,9 млрд СПЗ были зачислены на счет Украины в Международном валютном фонде.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины от МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" — написала заместитель главы Нацбанка в своем Facebook.

Издание Страна, находящееся под санкциями СНБО, сообщает, что на счет Украины в МВФ поступило $2,7 млрд СПЗ. Если Киеву накануне Дня Независимости перечислили "подарок" в размере $2,7 млрд, то Россия получит от Фонда $18 млрд, а США — $112 млрд.

СПЗ — резервное и платежное средство, эмитированное МВФ. Специальные права заимствования поступают только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Позже Екатерина Рожкова уточнила, что $1,9 млрд СПЗ — эквивалент около $2,7 млрд.

Отметим, что в начале августа МВФ одобрил инициативу распорядителя Кристалины Георгиевой о выделении $650 миллиардов СПЗ. Эта сумма является самым большим распределением средств в истории Фонда. Учитывая размер квоты Украины в МВФ (0,42%), наша страна может получить около $2,73 млрд.

Позже Фокус рассказывал, на что Украина может потратить $2,9 млрд от МВФ. По словам президента Владимира Зеленского, безвозмездный транш в виде СПЗ помогут Украине преодолеть последствия коронавирусного кризиса и будет стимулировать национальную экономику.