Безвозвратный подарок: Зеленский рассказал, на что пойдут $2,7 млрд от МВФ

МВФ распределит специальные права заимствования на сумму в $650 млрд. Транш поможет преодолеть последствия коронавирусного кризиса и будет стимулировать экономику Украины.

23 августа Украина получит от Международного валютного фонда транш в размере более $2,7 млрд, сообщается на сайте президента.

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Решение о выделении специальных прав заимствования в $650 млрд для возобновления мировой экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, было утверждено Советом руководителей МВФ.

Согласно квоте, Украина получит от МВФ безвозвратный транш без дополнительных условий в размере более $2,7 млрд накануне Дня Независимости — 23 августа.

"Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение МВФ о выделении средств и назвал транш в $2,7 млрд — "хорошим подарком для нашей страны к 30-летию Независимости".

По словам главы государства, новый транш поможет преодолеть последствия коронавирусного кризиса и будет стимулировать украинскую экономику.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение. Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я акцентировал внимание во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что МВФ утвердил выделение для Украины $2,7 млрд. Размещение средств от Международного валютного фонда произойдет ко Дню независимости – 23 августа. Данный транш Украина получит от МВФ безвозмездно.

Также Фокус рассказывал, что Украина в этом году ожидает получить более 2 млрд долларов от МВФ тремя траншами. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, Украина выполняет свои обязательства перед МВФ, однако, возможно, парламенту, придется принять некоторые законы в качестве условий для выделения траншей.