"Хороший подарок". МВФ утвердил выделение для Украины 2,7 млрд долларов

Размещение средств от Международного валютного фонда произойдет ко Дню независимости – 23 августа.

Международный валютный фонд утвердил выделение 650 миллиардов долларов из своих резервных активов, из которых 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины, сообщил в соцсети Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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"Вечером, 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокацию СПЗ (специальных прав заимствования, – Ред.) на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов. Само размещение произойдет 23 августа", – написал он.

По словам Рашкована, данное решение МВФ – хороший подарок для Украины.

"Мы его получим к 30-летию независимости", – добавил заместитель исполнительного директора в МВФ.

[ + – ] Сообщение Владислава Рашкована

Напомним, в конце июля министр финансов Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис договорились о продолжении "конструктивного диалога" для получения Украиной в сентябре второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.

В феврале глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что Украина сможет пройти 2021 год и без денег Международного валютного фонда.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, Украина в этом году ожидает получить более 2 млрд долларов от МВФ тремя траншами.