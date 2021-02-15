"Катастрофы без транша МВФ не будет", - Гетманцев о завершении работы миссии МВФ

Если транша не будет, то 2021 год будет намного труднее, но Украина сможет его пройти, — считает Даниил Гетманцев.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявляет, что Украина сможет пройти 2021 год и без денег Международного валютного фонда. Об этом сообщает "Левый берег".

Несмотря на неудовлетворительное завершение миссии МВФ, сотрудничество с фондом будет продолжаться, а государство выполнит все взятые на себя обязательства:

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", — говорит народный депутат Даниил Гетманцев.

По его словам, сотрудничество с любым международным партнером возможно в том случае, когда удовлетворены интересы обеих сторон — Украины и партнера.

"Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Проводя переговоры с МВФ мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов и тарифной политики", — подытожил Гетманцев.

Напомним, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, Украина в этом году ожидает получить более 2 млрд долларов от МВФ тремя траншами. Несмотря на ожидания Шевченка, миссия МВФ завершила работу в Украину без решения о пересмотре программы. Очередной транш пока не выделят, Шмыгаль заявляет о продолжении диалога.