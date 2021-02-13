Миссия МВФ завершила работу в Украине. Шмыгаль заявил о продолжении диалога

Среди вопросов, которыми остались недовольны в МВФ, – решение об уменьшении цены на газ для украинских потребителей ниже рыночной.

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by безрезультатно завершилась. Как в субботу, 13 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – заявил он.

Миссия работала в период с 21 по 23 декабря, а затем с 11 января по 12 февраля. С представителями Украины обсуждался прогресс во внедрении мероприятий и реформ, входящих в программу действий власти в соглашении stand-by.

Среди вопросов, по которым не удалось прийти к компромиссу, – принятие закона о Высшем совете правосудия и устранение опасений фонда относительно независимости работы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению МВФ, Украине также следует принять поправки в закон о Нацбанке и банках, а также отказаться от ограничения цен на газ, которое было введено этой зимой. Также фонд требует большей ясности относительно бюджетных планов на 2022 год и проведения аудита COVID-фонда.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook написал о том, что Кабмин имеет четкое видение изменений, необходимых для предоставления Украине траншей по программе stand-by.

[ + – ]

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ", – сообщил он и добавил, что "за время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог".

Глава правительства уточнил, что речь идет о вопросах в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации.

18-месячная кредитная программа stand-by была одобрена МВФ в июне 2020 года для помощи украинской экономике, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Дальнейшие транши были заморожены из-за слишком медленного темпа реформ. Фонд также высказывал беспокойства относительно принятого решения о регулировании цены на газ для населения.

Напомним, ряд газоснабжающих компаний уже опубликовал февральские цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). Подавляющее большинство компаний установили именно такие цены, но есть и более дешевые предложения.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил о том, что на пятой сессии Верховной Рады, которая продлится с февраля по июль, депутаты намерены сосредоточится на "структурных маяках" Международного валютного фонда.