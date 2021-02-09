ВРУ в ближайшее время будет заниматься выполнением требований МВФ, - Корниенко

По словам главы фракции "Слуга народа", с февраля по июль года ВРУ сосредоточится на выполнении реформ, необходимых для стабилизации экономики и развития госинститутов.

В течение пятой сессии, которая продлится с февраля по июль 2021 года, Верховная рада Украины сосредоточится на "структурных маяках" Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказал изданию "Интерфакс" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда", — сказал Корниенко.

Также нардеп отметил, что все еще актуальным остаются вопросы реформы судебной системы и сохранения антикоррупционной системы.

По словам Корниенко, в МВФ не требуют тех вещей, которые могли бы навредить Украине или доставить ей дополнительные проблемы, а сотрудничество с МВФ увеличивает доверие к стране международных инвесторов.

"Сотрудничество необходимо, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и "дыр" в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке под приемлемый процент", — рассказал глава "Слуги народа".

Также в течение 2021 года "Слуги народа" хотят провести амнистию капиталов путем подачи "нулевой декларацию", что даст возможность вывести "в белую" доход, с которого в течение независимости страны не платился налог.

Полноценная налоговая реформа, по словам Корниенко, может быть рассмотрена в ВРУ ближе к концу 2021 года.

Напомним, недавно ВРУ приняла план законодательной деятельности, согласно которому в течение 2021 должны рассмотреть почти 400 законопроектов.

5 февраля глава ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что в "Слуге народа" на исключают возможности создать в парламенте коалицию с "Батькивщиной".