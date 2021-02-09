ВРУ найближчим часом займатиметься виконанням вимог МВФ, — Корнієнко

За словами голови фракції "Слуга народу", з лютого по липень року ВРУ зосередиться на виконанні реформ, необхідних для стабілізації економіки та розвитку держінститутів.

Протягом п'ятої сесії, яка триватиме з лютого по липень 2021 року, Верховна Рада України зосередиться на "структурних маяках" Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це розповів виданню "Інтерфакс" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це закони про Вищу раду правосуддя, про банки та банківську діяльність, Фонд гарантування вкладів фізосіб. Також потрібно врегулювати відновлення відповідальності за недостовірне декларування і проблему Конституційного суду", — сказав Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що все ще актуальним залишаються питання реформи судової системи і збереження антикорупційної системи.

За словами Корнієнка, в МВФ не вимагають тих речей, які могли б зашкодити Україні або доставити їй додаткові проблеми, а співпраця з МВФ збільшує довіру до країни міжнародних інвесторів.

"Співпраця необхідна, щоб розрахуватися за борговими зобов'язаннями без істотних втрат і "дірок" у держбюджеті. А також щоб продовжувати взаємодію з ЄС і Світовим банком і позичати гроші на ринку під визначений відсоток", — розповів глава "Слуги народу".

Також протягом 2021 року "Слуги народу" хочуть провести амністію капіталів шляхом подачі "нульовий декларацію", що дасть можливість вивести "в білу" дохід, з якого протягом незалежності країни не сплачувався податок.

Повноцінна податкова реформа, за словами Корнієнка, може бути розглянута в ВРУ ближче до кінця 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила план законодавчої діяльності, згідно з яким протягом 2021 повинні розглянути майже 400 законопроектів.

5 лютого голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що в "Слузі народу" на заперечують можливості створити в парламенті коаліцію з "Батьківщиною".