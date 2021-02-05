"Теоретически возможно": Разумков допустил создание коалиции "Слуг народа" в Раде

Спикер парламента заявил, что не берется прогнозировать, с какой именно политической силой будет коалиция, добавив, что он "не любитель заниматься гаданием на кофейной гуще".

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в "Слуге народа" считают "теоретически возможной" коалицию "Батькивщиной, в случае выхода из фракции депутатов из так называемой "группы Игоря Коломойского" после конфликта вокруг Александра Дубинского.

Об этом он сказал в интервью Бабелю.

Если ряд депутатов покинут фракцию "Слуга народа", она может потерять монобольшинство. После этого в течение 30 дней партия должна сформировать коалицию.

Комментируя это, Разумков заявил, что не берется прогнозировать, с какой именно политической силой будет коалиция, добавив, что он "не любитель заниматься гаданием на кофейной гуще".

В то же время, спикер предположил, что это может быть "Батькивщина".

"Вы же видели заявление Давида Арахамии по поводу того, что с фракцией "Батькивщина" это теоретически возможно", – сказал он.

Но удастся ли это сделать, Разумков не знает, так как не участвует в этих переговорах.

Отметим, после исключения из фракции Слуга народа Александра Дубинского, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко озвучила свою готовность войти в коалицию со "слугами". Глава фракции СН Арахамия ответил, что все может быть. Правда, уточнил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ни с кем не ведутся, ведь СН сохраняет монобольшинство.