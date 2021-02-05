"Теоретично можливо": Разумков допустив створення коаліції "Слуг народу" в Раді

Спікер парламенту заявив, що не береться прогнозувати, з якою саме політичною силою буде коаліція, додавши, що він "не любитель займатися ворожінням на кавовій гущі".

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що в "Слузі народу" вважають "теоретично можливою" коаліцію з "Батьківщиною", у разі виходу з фракції депутатів із так званої "групи Ігоря Коломойського" після конфлікту навколо Олександра Дубінського.

Про це він сказав в інтерв'ю Бабелю.

Якщо низка депутатів покине фракцію "Слуга народу", вона може втратити монобільшість. Після цього протягом 30 днів партія повинна сформувати коаліцію.

Коментуючи це, Разумков заявив, що не береться прогнозувати, з якою саме політичною силою буде коаліція, додавши, що він "не любитель займатися ворожінням на кавовій гущі".

Водночас, спікер припустив, що це може бути "Батьківщина".

"Ви ж бачили заяву Давида Арахамія з приводу того, що з фракцією "Батьківщина" це теоретично можливо", — сказав він.

Але чи вдасться це зробити, Разумков не знає, тому що не бере участь в цих переговорах.

Зазначимо, після виключення з фракції Слуга народу Олександра Дубінського, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко озвучила свою готовність увійти в коаліцію зі "слугами". Глава фракції СН Арахамія відповів, що все може бути. Щоправда, уточнив, що наразі переговори про створення коаліції ні з ким не ведуться, адже СН зберігає монобільшість.