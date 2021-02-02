"Турборежим возвращается"? За 2021 год Рада планирует принять почти 400 законопроектов

Лишь за этот месяц в парламенте хотят принять 36 законопроектов.

2 февраля 2021 года Верховная рада Украины утвердила план законопроектной работы парламента на 2021 год. В постановлении — 376 проектов законов, которые планируют принять в течение года. Соответствующий документ опубликован на сайте ВРУ.

В частности, уже в феврале 2021 года планируют рассмотреть 36 законопроектов. Среди них — законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, законопроекты о внесении изменений в законодательство касательно ГБР и НАБУ (что, согласно плану, должно усилить их независимость), законопроект об официальной статистике в новой редакции, законопроект о публичных консультациях и многие другие.

В марте ВРУ планирует принять уже 48 законопроектов, в апреле — лишь 23. Одним из документов, которые планируют утвердить в апреле, является законопроект "О местном референдуме".

В июне 2021 ВРУ может утвердить законопроект "О суде присяжных", что увеличит роль населения в правосудии.

С полным списком законопроектов, которые ВРУ планирует рассмотреть в течение 2021 года, можно ознакомиться по этой ссылке.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что "план законодательной работы" является важным документом, который заложен в ЗУ "О Регламенте ВРУ". Впрочем, по словам парламентария, его, в случае необходимости, могут оперативно корректировать.

Также Стефанчук рассказал, что презентация законопроекта о местных референдумах должна состояться уже до конца следующей недели.

Напомним, во вторник, 26 января Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум". Президент Украины Зеленский поприветствовал принятие Радой закона о всеукраинском референдуме (№3612), и рассказал какие у данного документа есть ограничения.

Ранее Фокус уже разбирался, зачем президенту понадобился указанный закон, и почему документ не понравился оппозиции.