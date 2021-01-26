Зеленский назвал вопросы, которые никогда не станут подымать на референдуме

Всеукраинское мнение не будут выяснять по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины, а также по теме налогов, распределения бюджетных средств и амнистии.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал принятие Верховной Радой Украины закона о всеукраинском референдуме (№3612), и рассказал какие у данного документа есть ограничения.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства во вторник, 26 января.

По словам гаранта украинской Конституции, референдум, хоть и "является весомым инструментом расширения демократии в Украине", однако не может касаться ряда вопросов государственной важности.

В частности предметом всеукраинского референдума, по словам главы государства, не могут быть и никогда не станут вопросы:

противоречащие положениям Конституции Укарины, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также другим общепризнанным нормам международного права; отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы гражданина и гарантии их реализации; ставящие под сомнение независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, угрожающие нацбезопасности, или сеющие разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды; налоговые и бюджетные вопросы, а также предложения по амнистии; вопросы, которые основной закон Украины относит к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Среди прочего, Зеленский отметил, что принятие указанного закона "было одним из важных пунктов" его предвыборной кампании во время президентских выборов, а сам принятый документ "делает более четким диалог между властью и обществом".

Напомним, во вторник, 26 января Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум". Ранее Фокус уже разбирался, зачем президенту понадобился указанный закон, и почему документ не понравился оппозиции.