Рада окончательно приняла закон о референдуме

"За" проголосовали 255 нардепов.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. Законопроект поддержали 255 нардепов.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом как народ.

Законопроект предусматривает следующие виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

18 июня законопроект приняли за основу.

Руслан Стефанчук, представляя президентский проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум", сказал, что этот законопроект предусматривает возможность электронного голосования. Для обеспечения его организации и проведения документ предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. В проекте отказались от консультативных референдумов и предусмотрели обязательность положений результатов референдума для Верховной Рады и президента.

Ранее "Фокус" уже разбирался, зачем президенту Украины понадобился закон о референдуме и почему он не нравится оппозиции.