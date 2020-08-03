Опасное народовластие. Зачем Зеленскому закон о референдуме и почему он не нравится оппозиции

"Мой первый законопроект [будет] — "О народовластии", — говорил Зеленский во время избирательной кампании. Но на подготовку документа ушел целый год. Зачем Украине нужны референдумы и какие риски несет инициатива, разбирался Фокус

В 2000 году в Украине состоялся один из самых известных референдумов за время независимости. На нем украинцы голосовали за снятие неприкосновенности с народных депутатов, сокращение количества депутатов с 450 до 300, создание двухпалатного парламента и расширение оснований распускать парламент президентом. Почти 90% избирателей поддержали все предложения. Но результат народной воли остался неисполненным, а к институту референдума утрачены доверие и интерес. Через 20 лет тема прямого народовластия снова появилась на повестке дня. Но бурной радости не вызвала.

Имитация демократии

"Мой первый законопроект [будет] — "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", — обещал во время избирательной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский.

На деле случилось иначе. Уже президенту Зеленскому понадобился год, чтобы внести в парламент соответствующий документ. Из ноу-хау в законопроекте — возможность электронного голосования. Но это в будущем, ведь необходимого для этого законодательства нет. Законопроект рассмотрен в первом чтении. Его поддержали 252 парламентария.

Не обошлось без критики. К примеру, Игорь Колиушко, глава правления Центра политико-правовых реформ и соавтор законопроекта, не понимает, для чего в название законопроекта добавили "народовластие".

РЕФЕРЕНДУМ В СМАРТФОНЕ. У Зеленского предлагают диджитализировать референдум. Не все поддержали идею (Фото: Getty Images)

"Народовластие — принцип организации власти в государстве, синоним демократии. Потому сводить это к референдуму абсолютно неправильно", — говорит он.

Бывший замглавы ЦИК Андрей Магера также этого не понимает. Говорит, что работа Верховной Рады, которая избирается украинскими гражданами, и есть яркий пример народовластия. "Власть стала заложником собственных нелепых политических лозунгов. Но за год можно было поумнеть и понять, что это серьезная системная ошибка", — считает Магера.

Депутат монобольшинства Александр Качура ничего странного в этом не видит. Название закона, с его слов, определял президент. "Это первый законопроект о народовластии", — уверен парламентарий.

Эксперты отмечают, что юридических последствий такого названия не будет. Оно лишь вызовет ироническую улыбку у международных конституционалистов.

А вот обещанного Зеленским народовластия в документе они не видят. "Когда власти позволяют проводить всеукраинский референдум, который ограничен узким кругом вопросов, но при этом не решается вопрос проведения местных референдумов, то это как разрешить во время карантина ходить по ресторанам, но запретить выбирать в меню то, что хочется", — считает Леонид Емец, бывший народный депутат. Предложенное Зеленским народовластие политик называет имитацией демократии, поскольку процедура организации всеукраинского референдума очень сложная. Но есть вопросы, которые решить нужно срочно. Ими должны заниматься местные референдумы. Они бы позволили гражданам находить консенсус в таких вопросах, как строительство домов, школ, распределение бюджетных средств и т. п.

На данный момент у общин нет необходимых инструментов донесения своей позиции, кроме митингов и обращений к представителям местной власти. Такой референдум позволит услышать мнение большинства. В "Слуге народа" отмечают, что законопроект о местном референдуме готовится.

Особый статус Донбасса и Крым: что вынесут на референдум

Больше всего обсуждают, каким может быть первый референдум после принятия закона. В ускоренном рассмотрении документа многие эксперты видят план власти вынести на обсуждение два волнующих общество вопроса: особый статус Донбасса и будущее Крыма.

"Референдум — действенный механизм демократии. Но важно, какие вопросы на нем поднимают"

Любомир Мысив

Масла в огонь подлил экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который еще в мае прошлого года заговорил о возможности плебисцита по мирным соглашениям с Россией. На его инициативу общество отреагировало критично, поэтому вопрос о референдуме больше не поднимали. Но оппоненты Зеленского уверены, что если ВР примет соответствующий закон, то поможет президенту РФ Владимиру Путину разделить украинцев. "Референдум в предложенном варианте — это еще один инструмент гибридной войны, ни к чему, кроме как к развалу государства, он не приведет", — заявляет Николай Княжицкий, народный депутат "Европейской солидарности".

В ответ спикер ВР Дмитрий Разумков уверяет, что вопрос об изменении территориальной целостности государства на референдум вряд ли вынесут. Однако соавтор документа Колиушко отмечает, что голосование по территориальным вопросам предусмотрено самой Конституцией. В ней также указано, что территория Украины не может уменьшаться, а только увеличиваться.

Отменить декоммунизацию и закон о языке

"Я убежден: как только разблокируется процесс проведения референдумов, мы увидим первые намерения вынести вопрос отмены закона, регулирующего статус языков, закона о декоммунизации. Это будут делать для того, чтобы максимально адаптировать украинскую политическую жизнь к политической повестке дня России", — предупреждает Алексей Кошель, руководитель Комитета избирателей Украины.

В этом кроется одно из слабых мест предлагаемого законопроекта — вопрос подлинности подписей, собранных в поддержку его проведения. Кошель уверен, что их будут собирать старым проверенным способом: в палатках на улицах городов и сел. Верифицировать 3 млн подписей практически невозможно. К тому же подписи могут собрать, используя многочисленные базы данных украинцев, которые несложно раздобыть за деньги. На это обращают внимание в Венецианской комиссии, предлагая в обязательном порядке обеспечить подлинность всех подписей, а также увеличить срок их сбора.

Чтобы исключить фальсификации, Кошель предлагает собирать подписи в отделениях Госреестра избирателей, а также стимулировать людей использовать электронные подписи. Последнее учтено в законопроекте, но украинцы цифровой подписью пользуются редко.

Референдум в смартфоне

Проект закона о референдуме предусматривает голосование через интернет, но только в случае принятия всей законодательной базы для этого. "Пока электронного голосования не может быть — нет соответствующей инфраструктуры, отсутствует интернет-покрытие всей страны. Но мы это закладываем на будущее, когда станет возможно", — объясняет прописанные новации парламентарий Качура.

Эксперты Венецианской комиссии предложенную диджитализацию не оценили, рекомендовав исключить данный пункт из законопроекта.

В полити­ческих кругах опасаются вынесения на референдум двух волнующих общество вопроса: особый статус Донбасса и будущее Крыма

Игорь Колиушко признается, что рабочая группа была против нормы об электронном голосовании, но представители власти настояли, что "их фишка — государство в смартфоне". "Не существует технологий, гарантирующих достоверность результатов, секретность и защиту от постороннего вмешательства. Поэтому некоторые страны, наоборот, отказываются от уже принятого законодательства об электронном голосовании", — говорит он.

Законопроект готовят ко второму чтению. В "Слуге народа" ждут большого количества правок, но уверены, что кардинально менять ничего не будут. Если все пройдет гладко, то в госбюджете на 2021 год предусмотрят расходы на всеукраинский референдум. Социолог Любомир Мысив говорит, что спрогнозировать популярность института всеукраинского референдума сложно. "Референдум — действенный механизм демократии. Но не менее важно, какие вопросы на нем поднимают", — акцентирует Мысив. Некоторые могут не сплотить, а расколоть общество. И с этим придется смириться, ведь власть, в очередной раз играя в популизм, хочет, чтобы результаты референдумов были прямым указанием к действию. В условиях войны с Россией это, пожалуй, главная их опасность.

Как организовать референдум по народной инициативе

Создать инициативную группу при поддержке не менее чем 300 избирателей. Предупредить об этом ЦИК. На собрании сформулировать вопрос, который будет вынесен на голосование (можно и об отмене конкретного закона), и аргументацию необходимости референдума. Передать документы в ЦИК. Та проверит, соответствует ли Конституции вынесенный вопрос и нет ли нарушений в работе инициативной группы. Если проблем не возникло, ЦИК регистрирует инициативу о референдуме, и начинается сбор подписей в течение двух месяцев. При выполнении всех требований ЦИК обращается к президенту. Референдум проводится на 60-й день с момента публикации указа главы государства.

Источник: законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум"

Главные цифры референдума

8 лет у граждан отсутствует право на референдум. В 2012 году во время президентства Виктора Януковича был принят новый закон о референдуме. Через шесть лет Конституционный Суд признал его неконституционным.

В 2012 году во время президентства Виктора Януковича был принят новый закон о референдуме. Через шесть лет Конституционный Суд признал его неконституционным. 1 год понадобился президенту Зеленскому для подготовки законопроекта о референдуме.

понадобился президенту Зеленскому для подготовки законопроекта о референдуме. 2 вида референдума:

— Референдум об изменениях территории, изменениях в Конституцию или о вступлении в ЕС и НАТО организовывается после решения Верховной Рады и указа президента

— Референдум по народной инициативе предусматривает сбор подписей граждан.

референдума: — Референдум об изменениях территории, изменениях в Конституцию или о вступлении в ЕС и НАТО организовывается после решения Верховной Рады и указа президента — Референдум по народной инициативе предусматривает сбор подписей граждан. 3 млн подписей. Не менее чем в двух третьих областей по 100 тыс. подписей в каждой необходимо собрать для проведения референдума.

Не менее чем в двух третьих областей по 100 тыс. подписей в каждой необходимо собрать для проведения референдума. 3 раздела в Конституции можно править посредством референдума. Раздел І (Общие положения), ІІІ (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию).

можно править посредством референдума. Раздел І (Общие положения), ІІІ (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию). 3 вида законов, которые украинцы не смогут отменить народным решением: законы о бюджете, налогах и амнистии.

которые украинцы не смогут отменить народным решением: законы о бюджете, налогах и амнистии. 2–2,5 млрд грн стоимость одного референдума.

Источник: законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", данные депутата Александра Качуры