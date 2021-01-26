Рада остаточно ухвалила закон про референдум

"За" проголосували 255 нардепів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Законопроєкт підтримали 255 нардепів.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом як народ.

Законопроєкт передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: твердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; вирішення питання загальнодержавного значення; зміна території України; втрата сили закону України або окремих його положень.

18 червня законопроєкт прийняли за основу.

Руслан Стефанчук, представляючи президентський проєкт закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", сказав, що цей законопроєкт передбачає можливість електронного голосування. Для забезпечення його організації і проведення документ передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування. У проєкті відмовилися від консультативних референдумів і передбачили обов'язковість положень результатів референдуму для Верховної Ради та президента.

Раніше "Фокус" уже розбирався, навіщо президенту України знадобився закон про референдум і чому він не подобається опозиції.