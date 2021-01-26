Зеленський назвав питання, які ніколи не порушуватимуться на референдумі

Всеукраїнську думка не будуть з'ясовувати з питань територіальної цілісності та суверенітету України, а також щодо теми податків, розподілу бюджетних коштів та амністії.

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою України закону про всеукраїнський референдум (№3612), і розповів які у цього документа є обмеження.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена прислухатися до волі народу", — цитує Зеленського прес-служба глави держави у вівторок, 26 січня.

За словами гаранта української Конституції, референдум, хоч і "є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", однак не може стосуватися низки питань державної важливості.

Зокрема, предметом всеукраїнського референдуму, за словами глави держави, не можуть бути і ніколи не порушуватимуться питання:

що суперечать положенням Конституції України, Загальною декларацією прав людини, Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також іншим загальновизнаним нормам міжнародного права; які скасовують або обмежують конституційні права і свободи громадянина та гарантії їх реалізації; що ставлять під сумнів незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність, що загрожують нацбезпеці, або ті, які сіють розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі; податкові та бюджетні питання, а також пропозиції щодо амністії; які за основним законом України стосуються відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Серед іншого, Зеленський зазначив, що ухвалення зазначеного закону "було одним із важливих пунктів" його передвиборної кампанії під час президентських виборів, а власне ухвалений документ "робить більш чітким діалог між владою та суспільством".

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Раніше Фокус вже розбирався, навіщо президенту знадобився вказаний закон, і чому документ не сподобався опозиції.