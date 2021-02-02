"Турборежим повертається"? За 2021 рік Рада планує ухвалити майже 400 законопроектів

Лише за цей місяць у парламенті хочуть ухвалити 36 законопроектів.

2 лютого 2021 року Верховна рада України затвердила план законопроектної роботи парламенту на 2021 рік. У постанові — 376 проектів законів, які планують ухвалити протягом року. Відповідний документ опублікований на сайті ВРУ.

Зокрема, уже в лютому 2021 року планують розглянути 36 законопроектів. Серед них — законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, законопроекти про внесення змін до законодавства щодо ДБР і НАБУ (що згідно з планом має посилити їхню незалежність), законопроект про офіційну статистику в новій редакції, законопроект про публічні консультації та багато інших.

У березні ВРУ планує ухвалити вже 48 законопроектів, у квітні — лише 23. Одним з документів, які планують затвердити у квітні, є законопроект "Про місцевий референдум".

У червні 2021 ВРУ може затвердити законопроект "Про суд присяжних", що збільшить роль населення в правосудді.

З повним списком законопроектів, які ВРУ планує розглянути протягом 2021 року, можна ознайомитися за цим посиланням.

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що "план законодавчої роботи" є важливим документом, який закладений у ЗУ "Про Регламент ВРУ". Втім, за словами парламентаря, його, у разі необхідності, можуть оперативно коригувати.

Також Стефанчук розповів, що презентація законопроекту про місцеві референдуми має відбутися вже до кінця наступного тижня.

Нагадаємо: у вівторок, 26 січня Верховна Рада України в другому читанні ухвалила законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент України Зеленський привітав ухвалення Радою закону про всеукраїнський референдум (№3612), і розповів які в цього документа є обмеження.

Раніше Фокус уже розбирався, навіщо президенту знадобився вказаний закон, і чому документ не сподобався опозиції.