"Вскоре состоится презентация законопроекта о местных референдумах", - Стефанчук

По словам первого замглавы ВРУ, до конца следующей недели законопроект презентуют представители гражданского общества, которые принимали участие в его разработке.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время согласовательного совещания в парламенте заявил, что "максимум" до конца следующей недели планируется презентация чернового варианта проекта Закона о местных референдумах. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

"Приглашаю всех членов рабочей группы и желающих посетить эту презентацию. Презентовать законопроект будут представители гражданского общества, которые принимали участие в его разработке", — сказал Стефанчук.

Также первый замглавы ВРУ заявил, что в начале сессии народные депутаты должны будут рассмотреть План законопроектных работ парламента на 2021 год. Он отметил, что это важный документ, которые заложен в Законе Украины "О Регламенте ВРУ". По словам Стефанчука, этот план, в случае необходимости, могут оперативно корректировать.

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Отметим, на текущий момент на сайте ВРУ есть карточки ряда законопроектов, касающихся "местных референдумов". Один из них в сентябре 2019 года подал внефракционный нардеп Дмитрий Шпенов, а еще один — представители фракции ОПЗЖ. Оба документа вернули авторам на доработку. Также на сайте ВРУ есть карточка законопроекта нардепа предыдущего созыва, Вадима Нестеренко (БПП). Его зарегистрировали еще летом 2015 года, однако так и не приняли.

Напомним, во вторник, 26 января Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум". Президент Украины Зеленский поприветствовал принятие Радой закона о всеукраинском референдуме (№3612), и рассказал какие у данного документа есть ограничения.

30 января Зеленский написал, что больше всего его поразило как много страха на этой неделе появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от закона о референдуме. Он считает, что именно политики "боятся референдума".

Ранее Фокус уже разбирался, зачем президенту понадобился указанный закон, и почему документ не понравился оппозиции.