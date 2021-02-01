"Незабаром відбудеться презентація законопроекту про місцеві референдуми", — Стефанчук

За словами першого заступника голови ВРУ, до кінця наступного тижня законопроект презентують представники громадянського суспільства, які брали участь у його розробці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час погоджувальної наради в парламенті заявив, що "максимум" до кінця наступного тижня планується презентація чорнового варіанту проекту Закону про місцеві референдуми. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

"Запрошую всіх членів робочої групи та охочих відвідати цю презентацію. Презентувати законопроект будуть представники громадянського суспільства, які брали участь у його розробці", — сказав Стефанчук.

Також перший заступник голови ВРУ заявив, що на початку сесії народні депутати повинні будуть розглянути План законопроектних робіт парламенту на 2021 рік. Він зазначив, що це важливий документ, який закладено в Законі України "Про Регламент ВРУ". За словами Стефанчука, цей план, у разі необхідності, можуть оперативно коригувати.

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Зазначимо, що на поточний момент на сайті ВРУ є картки ряду законопроектів, що стосуються "місцевих референдумів". Один з них у вересні 2019 року подав позафракційний нардеп Дмитро Шпенов, а ще один — представники фракції ОПЗЖ. Обидва документи повернули авторам на доопрацювання. Також на сайті ВРУ є картка законопроекту нардепа попереднього скликання, Вадима Нестеренка (БПП). Його зареєстрували ще влітку 2015 року, проте так і не ухвалили.

Нагадаємо: у вівторок, 26 січня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент України Зеленський привітав ухвалення Радою закону про всеукраїнський референдум (№3612), і розповів які в цього документа є обмеження.

30 січня Зеленський написав, що найбільше його вразило, як багато страху на цьому тижні з'явилося в деяких політиків і їхніх "партійних" коментаторів від закону про референдум. Він вважає, що саме політики "бояться референдуму".

Раніше Фокус уже розбирався, навіщо президенту знадобився вказаний закон, і чому документ не сподобався опозиції.