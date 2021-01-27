Газоснабжающие компании опубликовали февральские цены на газ для бытовых потребителей

Подавляющее число компаний установили цены, равные предельной, введенной решением правительства.

По состоянию на вечер 26 января свои февральские цены на газ назвали около 30 поставщиков, сообщило издание "Газправда".

Согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). Подавляющее большинство компаний установили именно такие цены, но есть и более дешевые предложения. Так Megawatt и "Агросинтез Трейдинг" предложили по 6,88 грн, "Энергетические ресурсы Украины" – 6,90 грн, "Волыньэлектро сбыт" – 6,97 грн, ETG.UA – 6,98 грн.

Государственная "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену 6,86 грн за кубометр. В компании отметили, что в целом обслуживают уже около 9% всех бытовых потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Согласно требованиям закона, газопоставляющие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала нового месяца, если цена будет отличаться от предыдущей. Если они не сделают этого, то формально действует старая цена.

Напомним, в Украине в обозримом будущем подпишут меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над подписанием меморандума уже ведется. В ней принимают участие Кабмин, профильные комитеты Верховной Рады, нардепы, Офис президента и Ассоциация городов Украины. Ранее глава правительства заявлял, что помесячная цена на газ неудобна для отдельных категорий граждан, потому вскоре будут созданы основы для покупки газа по годовой цене.

"Тарифы на тепло и горячую воду будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах", — сказал Шмыгаль, выступая в парламенте. Он заверил, что штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь начисляться не будут.